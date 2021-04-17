Вице-премьер Чехии отменил запланированный для обсуждения «Спутника V» визит в РФ

Вице-премьер Ян Гамачек, исполняющий обязанности министра иностранных дел, не полетит в Москву для переговоров о возможных поставках в страну вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил премьер Чехии Андрей Бабиш, пишет Seznam.

«Вице-премьер Ян Гамачек отменил свою поездку в Москву», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Чехии и с недавних пор исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек прилетит в Москву 19 апреля. Целью переговоров станет возможная закупка вакцины от коронавируса «Спутник V».

По словам чешского политика, приобретение российского препарата станет возможным только после одобрения Европейским агентством лекарственных средств. Поездка в Москву же сейчас нужна для предварительных договоренностей с Российским фондом прямых инвестиций.