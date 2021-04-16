Меркель привилась вакциной AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель получила первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщил в Twitter глава отдела прессы и информации правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Я рада, что только что привилась вакциной AstraZeneca. Прививка — ключ к преодолению пандемии», — приводятся слова Меркель.

Канцлер также поблагодарила всех, участвующих в процессе вакцинации, и тех, кто уже получил препарат.

В Германии коронавирусом заразились 3 110 252 человека, погибли 79 677 пациентов.

Ранее немецкий политик, председатель партии Христианско-демократический союз, премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет в ходе выступления в ландтаге заявил, что он против предзаказа российской вакцины «Спутник V» отдельными регионами.

По мнению Лашета, если учитывать как сильно на данный момент продвинулась Германия, федеральное правительство должно закупить вакцину для всех 16 федеральных земель, чтобы не возникло конкуренции земель за препарат.