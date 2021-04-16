Замглавы департамента экономической политики арестовали по делу о крупной взятке

Пресненский районный суд отправил в СИЗО заместителя главы департамента экономической политики и развития столицы Леонида Кострому. Об этом сообщает ТАСС.

В результате Кострома будет находиться под арестом до 14 июня, его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

«Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Костромы Леонида Валерьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, сроком до 14 июня», — уточнили представители столичного суда.

Кострома был назначен на должность замруководителя департамента экономической политики и развития города Москвы летом прошлого года. До этого он трудился в сфере стратегического консалтинга и исследований, консультируя федеральные и региональные органы власти и другие структуры.

Ранее в Челябинске был задержан заместитель главы Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков. Задержание проводилось сотрудниками ФСБ совместно с работниками регионального управления СК.