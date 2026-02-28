Трамп заявил о «нейтрализации» руководства Ирана

Вашингтону удалось «нейтрализовать» руководство Ирана в ходе ударов по территории республики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News.

«Многие из них нейтрализованы, да. Мы знаем не обо всех, но о многих», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что у Вашингтона уже есть «очень хорошее представление» насчет следующего лидера Ирана.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке.

СМИ сообщили, что целью военных ударов по Ирану были верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан. Спутниковые снимки показали полное разрушение резиденции Хаменеи в Тегеране, в прессе появились утверждения о ликвидации аятоллы, поскольку после ударов он пропал из публичного поля. При этом глава иранского МИД заявил, что «почти все официальные лица в безопасности и живы».

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

