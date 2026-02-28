Теннисист Медведев рассказал об обстановке в Дубае на фоне происходящего на Ближнем Востоке

Теннисист Медведев: в Дубае мы готовились к матчу как обычно, ничего не повлияло

Российский теннисист Даниил Медведев на YouTube-канале BBTennis рассказал, как планирует покинуть Дубай в связи с политической обстановкой, из-за которой над городом пришлось закрыть воздушное пространство.

«Делал все как обычно — сон, завтрак, разминка. Провел ее перед матчем на корте. Мы готовились к матчу как обычно, на нас ничего не повлияло. <...> Надеюсь, откроют сегодня пространство. Рейс завтра. Если что, буду в Дубае, если нет – полечу в Индиан-Уэллс», — рассказал он.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

В этот же день Медведев должен был играть финал турнира ATP-500 в Дубае, однако не провел финальный поединок и завоевал трофей после отказа своего соперника — представителя Нидерландов — Тэллона Грикспора выходить на матч. Нидерландский теннисист был травмирован, свою полуфинальную игру с россиянином Андреем Рублевым он уже проводил с повреждением задней поверхности бедра.

Медведев в текущем рейтинге ATP занимает 11-е место. Он является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе Медведева теперь 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

Ранее Рублев заявил, что не воспользовался множеством возможностей в игре с Грикспором.