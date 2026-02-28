Трамп допустил, что затянет военную операцию против Ирана и «захватит все»

Трамп: конфликт с Ираном можно затянуть или закончить за несколько дней

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью израильскому 12-му каналу, что Тегеран и Вашингтон были близки к ядерной сделке, но затем Иран «отступил».

«Из этого я сделал вывод, что они (Иран. — «Газета.Ru») на самом деле не хотели сделки», — сказал политик.

Он отметил, что у него есть много вариантов «выхода из этой кампании».

«Я могу затянуть ее и захватить все, или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться», — сообщил американский лидер.

Он добавил, что Ирану в любом случае потребуется несколько лет, чтобы оправиться после атаки.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне. О местонахождении руководства Исламской Республики точно ничего не известно, но сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Иран потребовал срочного созыва Совбеза ООН. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в ЦАХАЛ назвали удар по Ирану самым масштабным в истории ВВС Израиля.