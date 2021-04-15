Политолог: доступность соцуслуг – критерий оценки работы региональных властей

Ключевая идея сегодняшнего заседания Госсовета под председательством президента России Владимира Путина и «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» – это обращение внимание главы государства на то, что люди должны жить лучше в стране в целом, неважно, где – в больших или в малых городах, пояснила «Газете.Ru» директор департамента региональных программ «Экспертного института социальных исследований» Дарья Кислицына.

В ходе заседания, прошедшего 15 апреля, Путина убрать из сферы предоставления соцуслуг бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила.

«АСИ было привлечено, судя по всему, потому, что они разбирали такой кейс, как «10 жизненных ситуаций» по предоставлению услуг в самых разных интуитивно понятных сферах. Специалисты изучали процедуры получения материнского капитала, пенсий и так далее. На весь процесс смотрели не с позиций задействованных инстанций, а с точки зрения самого человека, как потребителя услуги», — детализировала эксперт.

По её словам, доступность и удобство получения госуслуг является дополнительным критерием оценки деятельности регионального руководства, и, в первую очередь – губернаторов, со стороны как населения, так и федеральных властей.