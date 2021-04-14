В Японии кошка на один день стала начальником отделения полиции

В Японии кошку по кличке Коко, которая помогла спасти жизнь человека, назначили главой отдела полиции в префектуре Тояма. Об этом сообщает телеканал NHK.

Согласно сообщению, в 2020 году пожилой мужчина упал в сточный ров. Коко села рядом и начала смотреть в воду, что помогло хозяйке кошки увидеть упавшего мужчину и вызвать помощь.

Полиция за этот поступок вручила Коко грамоту и одела в полицейскую форму.

Кроме того, Коко один день провела в должности начальника отделения полиции. Кошка успела принять участие в уроках безопасности дорожного движения для школьников и подписать декларацию, поставив на документе «печать», обмакнув лапу в красную тушь.

Ранее мощные дожди стали причиной потопов на юго-западе Японии. В одном из затопленных домов застряла женщина, которую отправились вызволять спасатели. Специалисты вытащили на вертолете не только жительницу, но и ее кошку.