Разведка США точно не знает, как коронавирус передался человеку

Разведсообществу США достоверно неизвестно, как именно произошла первая передача человеку коронавируса нового типа, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс. Как сообщает ТАСС, сейчас рассматриваются две версии.

«Разведсообщество не знает точно, где, когда и как состоялась первоначальная передача вируса COVID-19», — сказала она.

По словам Хейнс, существуют две версии. Согласно первой, коронавирус передался человеку при контакте с инфицированным животным. Согласно второй, это был «несчастный случай в лаборатории».

«Мы продолжаем работать над этим вопросом и собирать информацию», — сказала она.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала итоги первой поездки экспертов в китайский Ухань, откуда, предположительно, начал свое распространение коронавирус нового типа. На данном этапе исследований достоверно определить источник вируса и период его возникновения не удалось, отчитались в организации. Тем не менее, согласно основной версии ученых, мутировать в опасную для человека форму коронавирус мог в организме одного из животных, контактировавших с летучими мышами.