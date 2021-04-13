17-я серия фильма митрополита Тихона о февральской революции вышла в эфир «России 24»

В эфире телеканала «Россия 24» во вторник продолжился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который рассказывает о революции февраля 1917 года и событиях, ей предшествовавших, а также пытается понять, какое значение те перипетии имели для дальнейшей судьбы российского государства.

17-я серия называется «И.П. Павлов: «Есть ли у нас свобода мысли? Надо сказать, что нет».

Части фильма по мере их выхода в эфир выкладываются на портале «Смотрим».

Многие ученые того времени объясняли происходившее в то время так называемой психической заразой, говорит автор фильма в начале новой, 17-й серии.

Митрополит Тихон вспоминает картину Репина «Восторг после революции 1905 года».

Художник предельно точно отобразил дух, который царил в этой ликующей толпе, констатирует он. Однако, здоровы ли лица людей, запечатленных на этой картине, задается вопросом автор фильма.

Далее митрополит Тихон обильно цитирует ученого Павлова, который размышляет о случившемся в России в 1917 году и рассказывает о роли интеллигенции в событиях февраля, которая «вела за собой народ».

«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.