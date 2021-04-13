Посол РФ в Аргентине сделал прививку от COVID-19 «Спутником V»

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов вакцинировался от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на посольство РФ в этой латиноамериканской стране.

В дипмиссии рассказали, что посол чувствует себя нормально, побочных эффектов у него зафиксировано не было.

Там уточнили, что вакцина была получена от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и не относится к партиям, которые предназначены для Аргентины.

Феоктистов выразил признательность РФПИ и лично главе фонда Кириллу Дмитриеву за передачу препарата в посольство.

«Теперь мы надежно защищены и сможем продолжить эффективно отстаивать интересы нашей страны на дальних рубежах», — сказал он.

Ранее стало известно, что Аргентина получила еще примерно полмиллиона доз «Спутника V».

23 декабря Аргентина зарегистрировала эту российскую вакцину. Вакцинация препаратом в стране началась 29 декабря. Кроме того, там одобрены вакцины Sinopharm и Covishield.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.