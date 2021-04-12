Индия одобрила «Спутник V»

Лекарственный регулятор Индии одобрил использование российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», сообщается на сайте препарата.

«Индия стала 60-й страной, одобрившей «Спутник V» <...> Индия является самой густонаселенной страной, зарегистрировавшей российскую вакцину», – указано в сообщении.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отмечает, что общая численность населения стран, разрешивших применение «Спутника V», составляет 3 млрд человек – это 40% мирового населения.

«Мы ценим решение регулирующих органов Индии предоставить разрешение на использование «Спутника V». Одобрение вакцины является важной вехой, поскольку Россия и Индия развивают обширное сотрудничество в области клинических испытаний «Спутника V» в Индии и его местного производства», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения намерены проинспектировать производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.