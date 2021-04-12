ВОЗ проинспектирует производство «Спутника V»

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в мае и июне проинспектируют производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на план ВОЗ по оценке безопасности препаратов против коронавируса.

«Требуются дополнительные данные. Инспекции в мае и июне 2021 года», — говорится в документе.

Уточняется, что дата оценки безопасности российского препарата будет определена после получения дополнительных данных и инспекций — это произойдет не раньше июля.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что заболеваемость коронавирусом по всему миру растет седьмую неделю подряд. Он также отметил, что показатели смертности увеличиваются четвертую неделю подряд.

В мире коронавирусом заразились 136 млн человек, умерли почти три млн пациентов.