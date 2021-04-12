Власти Италии планируют открыть туристический сезон 2 июня

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о том, что власти Италии определились с датой открытия туристического сезона и основными условиями въезда иностранных путешественников. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.

По словам министра туризма Италии Массимо Гаравальи, туристическая деятельность в стране может возобновиться в День Республики — 2 июня. Это очень памятная для государства дата, добавил он.

«Рестарт не может быть запланирован на более поздний срок, иначе борьба за отдыхающих будет проиграна странам-конкурентам», — подчеркнул он.

Согласно информации АТОР, правительство Италии рассматривает три условия, которые будут необходимы для приема иностранных туристов: граждане должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции, либо должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, также необходима иммунизация жителей популярных туристических направлений.

«В конце апреля мы приступаем к вакцинации населения Капри, Искьи и Прочиды, а также побережья Сорренто. Об иммунизации также просят крупные острова, в том числе Сицилия и Сардиния», — отметил Гаравалья.

Ранее министр туризма Италии в ходе пресс-конференции для иностранной прессы заявил, что власти государства надеются на то, что ситуация с COVID-19 позволит принять российских туристов уже летом 2021 года.