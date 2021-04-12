Два человека пострадали в результате пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Два человека пострадали в результате пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что из здания спасатели в общей сложности эвакуировали 40 человек.

Представитель ведомства рассказал, что тушению пожара мешают сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки.

Ранее в ГУ МЧС по Петербургу сообщили агентству, что в 12.35 в понедельник,12 апреля, в ведомство поступило сообщение о пожаре по адресу: Октябрьская набережная, 50. Огонь затронул 4 и 5 этажи производственного здания размерами 35 на 50 метров.

Уточнялось, что здание, в котором произошел пожар, частично используется по профилю — текстильное производство, часть площадей сдается в аренду.