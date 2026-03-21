Военкомы мобилизовали жениха и сорвали свадьбу в Одессе

В Одессе отменили свадьбу после того, как жениха забрали в ТЦК

В Одессе свадьба сорвалась из-за мобилизации жениха. Видео из зала, где должно было состояться торжество, опубликовала украинская газета «Страна.ua».

В ролике можно увидеть накрытые к празднику столы и фотоспот. Женский голос за кадром рассказывает, что жениха забрали сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата), поэтому организаторы церемонии должны забрать все приготовленное для праздника.

На этой неделе на границе Украины с Молдавией задержали 44-летнего жителя Киева, который рассчитывал покинуть страну, оформив брак с пожилой женщиной. Его план раскрылся на пункте пропуска «Могилев-Подольский» в Винницкой области. Во время беседы с пограничниками «супруги» не смогли связно ответить на вопросы о совместном быте и деталях семейной жизни. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 80-летняя женщина на самом деле является матерью гражданской жены уклониста, а сам брак был заключен фиктивно с целью дать мужчине возможность легально покинуть Украину.

Ранее дрон спас мужчину от «бусификации».