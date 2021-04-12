В Индии одобрили заявку на регистрацию «Спутник V»

Комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает издание Times of India со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что комитет экспертов в понедельник, 12 апреля, рассмотрит заявку на экстренное использование российского препарата.

Отмечается, что международная индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories помогла минздраву Индии провести небольшое испытание препарата в стране, чтобы проверить его безопасность и способность вызывать иммунный ответ.

Таким образом, «Спутник V» будет третьей разрешенной на территории Индии вакциной. В настоящее время в стране используют индийский вариант вакцины от британо-шведской компании AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin.

Российская вакцина «Спутник V» против коронавируса одобрена почти в 60 странах. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами этот противоковидный препарат занимает второе место в мире.

5 апреля сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с одним из ведущих индийских производителей вакцин и препаратов Panacea Biotec о выпуске в этой стране 100 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в год.