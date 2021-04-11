Иран заявил о террористическом происхождении аварии на ядерном объекте

Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в городе Натанз в Иране стала следствием террористического акта, заявил иранский вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи. Его слова приводит ТАСС.

«Иран осуждает этот отвратительный акт», – подчеркнул вице-президент страны.

Он также напомнил мировому сообществу и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о необходимости бороться с такими проявлениями «ядерного терроризма» и подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия в отношении причастных к инциденту.

11 апреля стало известно, что на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла авария в распределительной электросети. В результате инцидента никто не пострадал, загрязнение окружающей среды не зафиксировано.

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.