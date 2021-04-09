Главврача больницы под Саратовом оштрафовали из-за неправильного хранения «Спутника V»

Ершовский районный суд Саратовской области оштрафовал на 25 тыс. руб. главного врача Дергачевской больницы Леонида Куликова. Речь идет о деле по нарушению условий хранения препарата «Спутник V», уточняется на сайте суда.

По информации суда, главврач больницы не организовал контроль температурного режима в системе холодовой цепи при хранении вакцины от COVID-19 «Спутник V». Выяснилось, что в больнице не было средств индикации повышения температуры выше минус 18 градусов.

Кроме того, не осуществлялся непрерывный контроль за температурой от момента закладки лекарств в упаковочную тару до его получения на всех этапах. Меры не обеспечивались с момента транспортировки и на протяжении всего момента хранения.

Суд признал главного врача виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф.

При этом врачу предоставили рассрочку по оплате штрафа.

Куликов признан виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих».

Защитник главврача отметил, что тот признал вину.

Ранее Минздрав одобрил перевозку и хранение «Спутника V» при новых температурах.