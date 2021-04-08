Полиция проверяет информацию о «минировании» вузов и ТЦ в Москве

Полицейские начали доследственную проверку в связи с анонимными сообщениями о «минировании» около 20 объектов в Москве, в том числе ТЦ, вузов, школ и детсадов. Об этом заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Кроме того, следователи проверяли магазины «Пятерочка» и «Магнит» на фоне поступившей угрозы.

«Накануне в течение дня на электронную почту различных организаций поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва», — уточнили в ведомстве.

В частности, «минировались» станции столичного метро «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Октябрьская» кольцевая и радиальная, «Полянка».

Утверждалось об угрозе взрыва и в районных судах, а также отдельных налоговых службах.

«В ходе проверки объектов взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были», — добавили в экстренной службе.

Ранее в Москве полиция проверила 135 церквей после сообщений о «минировании». В письме злоумышленники угрожали взорвать три церкви в центре столицы, где якобы были установлены 40 взрывных устройств.