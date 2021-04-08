Золотов заявил о снижении террористической угрозы на Северном Кавказе

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в последние годы на Северном Кавказе существенно понизился уровень террористической угрозы, передает ТАСС.

Он напомнил, что с 2017 года руководство Объединенной группировкой войск (сил) в данном регионе возложено на Росгвардию.

Как отметил Золотов, за этот период совместными усилиями на Северном Кавказе «удалось добиться существенного снижения террористической угрозы». При этом он указал, что отдельные малочисленные радикальные ячейки там еще существуют. «Но реализация оперативных наработок ФСБ, МВД и Росгвардии позволяет своевременно их купировать», — подчеркнул Золотов.

Ранее полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка заявил, что в 2020 году в регионе были уничтожены 45 боевиков.