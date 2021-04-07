Россельхознадзор не увидел необходимости в вакцинации от коронавируса хомяков и мышей

В федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору не видят необходимости в вакцинации от коронавирусной инфекции домашних мышей и хомяков. Об этом рассказал советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев, сообщает ТАСС.

«На данный момент у нас есть только экспериментальные данные о том, что эти животные восприимчивы, но какой-то крайней необходимости в вакцинации этих видов лично я не вижу, потому что кошки и собаки могут иметь больше контактов с инфицированными людьми», — уточнил Лебедев.

По словам советника руководителя ведомства, перед поездкой на дачу, где животные могут оказаться на свободном выгуле, имеет смысл делать прививку.

«Но делать вакцинацию животных, которые содержатся дома в клетке, необходимости я не вижу», — подчеркнул он во время онлайн-конференции.

Замдиректора по научно-исследовательской работе и мониторингу Федерального центра охраны здоровья животных Илья Чвала напомнил, что вакцинировать надо только здоровых животных.

«Это требование едино, и не только к новой вакцине», — обратил внимание эксперт.

Ранее говорилось, что первая в мире вакцина против COVID-19 для животных, разработанная учеными Россельхознадзора, зарегистрирована в РФ. В апреле может начаться массовое производство препарата.