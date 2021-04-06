В оперштабе рассказали о вакцинации мигрантов в России

В России пока не будут вакцинировать от коронавирусной инфекции проживающих в стране иностранцев, сейчас прививку получают только россияне. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

«В настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации», — сказали в оперштабе.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о резком увеличении числа россиян, желающих сделать прививку от коронавируса. По ее словам, особенно важно привиться перед наступлением теплого сезона, чтобы сберечь окружающих людей. Она также призвала всех граждан страны пройти вакцинацию – в том числе и правительство.

Вакцинация взрослого населения старше 18 лет стартовала в регионах России 18 января. Всего в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром им. Чумакова РАН.

Подробнее о «Спутник V» — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.