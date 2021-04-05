Россия поставит в Албанию еще одну партию «Спутника V»

Россия и Албания договорились, что в страну будет поставлена еще одна партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил премьер Эди Рама, пишет РИА «Новости».

«Мы победим в этой борьбе силой нашей настойчивости», — добавил Эди Рама.

По его словам, препарат поступит в страну через 10 дней. Албания получила первую партию «Спутника V» 22 марта из ОАЭ. Это был подарок от наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Зейда аль-Нахайяна. В Албании коронавирусом заразились 126 795 человек, умерли 2 274 пациента.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее РФ и Аргентина выразили заинтересованность в продолжении поставок «Спутника V» в латиноамериканскую страну.