В ВОЗ посоветовали заразившимся COVID-19 ограничить контакты с питомцами

Коронавирус может передаваться от человека к животному, поэтому заразившимся стоит ограничить контакты с домашними животными. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, пишет РИА «Новости».

«В настоящее время рекомендуется, чтобы люди, больные COVID-19, и люди из группы риска ограничивали контакты с домашними питомцами и другими животными», — сказала Вуйнович.

Она объяснила это тем, что при передаче между животным и человеком вирус может мутировать, что может иметь последствия для заболевания людей.

«ВОЗ призывает внимательно следить за любыми изменениями в вирусе и предотвращать любую передачу вируса от животных к человеку и возможные изменения», — добавила представитель ВОЗ.

31 марта Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных, препарату дали название «Карнивак-Ков». Он был создан подведомственным Россельхознадзору федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ).

Позже была названа ее цена. Также в Россельхознадзоре сообщили, что несколько стран уже изъявили желание приобрести вакцину против коронавируса для животных.