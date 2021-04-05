Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Билом

Адвокат пострадавшей в аварии с участием блогером Эдвардом Билом Марии Артемовой Андрей Князев рассказал, что женщину недавно отключили от аппарата ИВЛ, сообщает Telegram-канал Life Shot.

«С аппарата ИВЛ ее отключили, но пока она в таком же стабильно тяжелом состоянии. У нее повреждены конечности — открытые переломы ног, а также внутренние разрывы органов», — уточнил адвокат.

По его словам, пострадавшую в ДТП сейчас нельзя никуда транспортировать.

В настоящий момент потерпевшая в состоянии медикаментозного сна. Врачи не дают каких-либо прогнозов по состоянию Артемовой. Андрей Князев добавил, что у женщины могут быть проблемы с позвоночником.

Пять легковых машин столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля.

Согласно предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. За рулем машины находился блогер Эдвард Бил. По решению суда Билу запретили покидать жилище, пользоваться интернетом и садиться за руль.