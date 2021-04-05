В Москве набрали добровольцев для испытания «Спутника Лайт»

В Москве закончился набор добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

«Мы завершили набор добровольцев для участия в исследовании вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В международном исследовании из шести тысяч добровольцев половина приходится на Москву — необходимые три тысячи человек в столице уже набраны», — заявила Ракова.

По словам заммэра, все добровольцы прошли осмотр и получили инъекции.

Ожидается, что сначала препаратом «Спутник Лайт» будут прививать переболевших коронавирусной инфекцией.

1 марта стало известно, что стартовал набор добровольцев для тестирования лекарства «Спутник Лайт». Планируется, что в будущем этот препарат применят в сочетании с двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

В марте сообщалось, что около миллиона человек сделали прививку от COVID-19. Около 40% из этого числа являются людьми пожилого возраста.