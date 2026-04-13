Россиянка засудила аэропорт Сочи за мокрый пол на 700 тысяч рублей

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск жительницы города, которая вместе с ребенком поскользнулась на мокром полу в аэропорту Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал судов Свердловской области.

Инцидент произошел летом 2025 года, когда Елена (имя изменено) и ее сын после предполетного досмотра направлялись в зону ожидания, но упали из-за ненадлежащего состояния напольного покрытия.

Женщина получила травму позвоночника, ребенок — ушиб грудной клетки. После этого Елене пришлось пройти долгое лечение и восстановление. Вернувшись домой, она подала в суд на аэропорт, требуя возмещения материального ущерба, компенсации морального вреда и штрафа.

Ответчики, включая подрядную организацию, отвечавшую за уборку отрицали вину, ссылаясь на отсутствие доказательств причинно-следственной связи между падением и травмами. Суд отверг эти аргументы и взыскал с ответчиков 500 тыс. рублей морального вреда в пользу Елены и еще 100 тыс. — в польщу ее сына. Общая сумма компенсации превысила 700 тыс. рублей.

