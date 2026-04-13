Мост Строителей обрушился в Ленинградской области

Автомобильный мост обрушился в Волхове Ленинградской области. Об этом сообщил глава администрации Волховского муниципального района Александр Сафонов на своей странице во «ВКонтакте».

«В ЕДДС поступила информация о частичном обрушении конструкции автомобильного моста «Строителей»: произошло обрушение двух пролетов с правобережной части города Волхова», — написал он, отметив, что выехал на место происшествия.

В настоящее время проход по мосту запрещен. Проводится расследование для установления причин произошедшего.

Сафонов пообещал представить дополнительную информацию позднее.

13 апреля мост обрушился в Дахадаевском районе Дагестана. Причиной стало разрушение каменно-арочного моста. В результате ЧП автомобильное движение было перекрыто на участке дороги «Подъезд от автодороги Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала к селу Кунки».

Ранее в Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ».