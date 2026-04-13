Суд вынес приговор бывшему мужу Лерчек

Суд приговорил экс-супруга блогера Лерчек Артема Чекалина к семи годам колонии за вывод более 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, Чекалина признали виновным в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 194,5 млн рублей.

Перед судом Чекалин рассказал журналистам, что предупредил детей о возможном невозвращении домой, поэтому на заседание суда он пришел с вещами.

Экс-супруг Лерчек добавил, что все еще не признает свою вину в деле. По словам мужчины, он шел на оглашение приговора с «чистой совестью».

В 2024 году Валерию Чекалину (известна как Лерчек — прим. ред.), Артема Чекалина, а также их партнера Романа Вишняка обвинили в выводе 251 млн руб. в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 10 апреля 2026-го прокурор в прениях сторон запросил экс-супругу блогера наказание в виде 7,5 года колонии со штрафом 196 млн рублей.

16 марта с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. В данный момент блогер проходит лечение от рака желудка четвертой стадии.

Ранее Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее экс-супругу, которому грозит срок.

 
