Мадьяр отказался звонить Путину

Мадьяр: я не буду звонить Путину сам, но возьму трубку

Победивший на выборах премьер-министра Венгрии Петер Мадьяр на пресс-конференции заявил, что не будет первым звонить президенту России Владимиру Путину, но возьмет трубку в случае звонка из Москвы.

«Если Путин позвонит мне, я возьму трубку. Но я не буду звонить ему сам», — сказал Мадьяр.

При этом рассуждая о теме возможной беседы он заявил, что попросил бы российского лидера остановить конфликт на Украине. В то же время Мадьяр заметил, что Владимир Путин вряд ли прислушается к нему.

Партия «Тиса», победившая на парламентских выборах в Венгрии, заявила о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Ее лидер Петер Мадьяр подчеркнул, что диалог с Москвой неизбежен, но не будет «дружеским».

Он также выразил надежду на снятие введенных Евросоюзом (ЕС) ограничительных мер против России после того, как будет завершен конфликт на Украине. Мадьяр добавил, что Венгрия не прекратит покупать нефть у России.

Ранее Мадьяр обвинил Сийярто в уничтожении документов о санкциях.