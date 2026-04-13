Мадьяр заявил, что намерен улучшить отношения с Украиной

Глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил в понедельник, что намерен стремиться к улучшению отношений с соседними странами, включая Украину. Об этом пишет РИА Новости.

«Это относится к Украине, но также и к Словакии, и к Сербии, и я уверен, что есть открытые вопросы и с Австрией, даже если они не такие чувствительные, как, скажем, с Украиной или Словакией... Я буду стремиться к урегулированию наших отношений со всеми соседними странами», — сказал политик.

До этого «Тиса» заявила о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Ее лидер Петер Мадьяр подчеркнул, что диалог с Москвой неизбежен, но не будет «дружеским».

Он также выразил надежду на снятие введенных Евросоюзом (ЕС) ограничительных мер против России после того, как будет завершен конфликт на Украине. Мадьяр добавил, что Венгрия не прекратит покупать нефть у России.

Ранее Мадьяр обвинил Сийярто в уничтожении документов о санкциях.