«Мы освободили Венгрию»: чем известен Петер Мадьяр, победивший Орбана на выборах

Кто такой Петер Мадьяр, победивший на выборах в Венгрии: биография, личная жизнь, отношение к России

По итогам выборов в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» получила конституционное большинство в парламенте. Премьер-министр Виктор Орбан, который возглавлял страну на протяжении 16 лет, официально признал поражение. Его пост займет 45-летний Петер Мадьяр, который когда-то восхищался Орбаном и долгое время был его последователем. Чем известен Петер Мадьяр, какие у него политические взгляды, как он относится к России и чего ждать от нового лидера Венгрии — в материале «Газеты.Ru».

Итоги выборов в Венгрии — 2026

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых абсолютное конституционное большинство в парламенте (138 мест из 199) получила партия «Тиса» Петера Мадьяра. Действующий премьер-министр страны Виктор Орбан, занимавший пост на протяжении 16 лет, признал поражение.

«Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны. Эти результаты для нас болезненны», — заявил он на своей страничке в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Премьер-министр сообщил, что партия «Фидес» уходит в оппозицию, но продолжит служить стране. Он также позвонил Петеру Мадьяру и поздравил его с победой, не дожидаясь окончательного подсчета голосов.

Лидер «Тисы» Петер Мадьяр, построивший свою кампанию на критике коррупции и обещании восстановить верховенство закона, обратился к ликующим сторонникам на набережной Дуная в центре Будапешта.

Лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр после подведения частичных итогов парламентских выборов в Будапеште, Венгрия, 12 апреля 2026 года

«Мы сделали это. «Тиса» и Венгрия выиграли эти выборы. Вместе мы заменили систему Орбана и освободили Венгрию, мы вернули нашу страну», — отметил Мадьяр.

Председатель «Тисы» пообещал провести институциональные реформы, наладить отношения с Евросоюзом и вернуть Венгрии полноправное участие в ЕС и НАТО.

С победой на выборах Мадьяра поздравили лидеры европейских стран — президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала результаты голосования, заявив, что Венгрия «выбрала Европу» и восстанавливает свой европейский путь. Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Мадьяра, выразив надежду на совместную работу по укреплению европейской безопасности.

Ожидается, что Петер Мадьяр будет избран премьер-министром на первом заседании парламента в начале мая. Точную дату назначит президент Венгрии Тамаш Шуйок.

Кстати На парламентских выборах в Венгрии была рекордная явка избирателей. 74,2% граждан пришли выразить гражданскую позицию к 18.00 по местному времени. Четыре года назад явка составляла 62%.

Ранние годы Петера Мадьяра

Петер Мадьяр родился 16 марта 1981 года в Будапеште во влиятельной семье юристов. Его отец был адвокатом, мать занимала должность заместителя председателя Национального судебного управления Венгрии. Двоюродный дед политика — бывший президент Венгрии Ференц Мадл, занимавший этот пост с 2000 по 2005 год.

Мадьяр получил юридическое образование в Католическом университете имени Петера Пазманя и обучался в Берлинском университете имени Гумбольдта. Начинал карьеру как судебный стажер, затем работал юристом, в том числе бесплатно представлял интересы пострадавших от полицейского насилия во время протестов 2006 года.

Политическая карьера Мадьяра началась в 2002 году, когда он вступил в партию «Фидес» Виктора Орбана. Интересно, что в детстве Мадьяр восхищался Орбаном — после падения в Венгрии коммунистического режима, 9-летний Петер повесил на стену своей спальни фотографию своего кумира, который тогда был лицом антикоммунизма и героем демократического движения.

IMAGO/Martin Fejer/Global Look Press

Спустя десятилетия именно Мадьяр положил конец 16-летнему правлению Виктора Орбана.

Интересно Петер Мадьяр большой фанат футбола. Он не только преданный болельщик: политик регулярно выходит на поле со своими сыновьями.

Как Мадьяр стал лидером оппозиции

После победы партии «Фидес» на выборах 2010 года Петер Мадьяр занимал ряд государственных должностей: работал над европейским законодательством в министерстве иностранных дел, был дипломатом в представительстве Венгрии при ЕС в Брюсселе, курировал отношения правительства с Европарламентом. Позже Мадьяр возглавил юридический директорат ЕС в Венгерском банке развития, входил в правление государственной дорожной компании, а с 2019 по 2022 год был генеральным директором Центра студенческого кредитования.

Политический взлет Мадьяра произошел в 2024 году на фоне громкого коррупционного скандала. Экс-президент Венгрии Каталин Новак и бывшая жена Мадьяра, министр юстиции Юдит Варга ушли в отставку после того, как стало известно о помиловании заместителя директора детского дома, замешанного в сокрытии сексуального насилия над детьми. Мадьяр, возмущенный ситуацией, публично разорвал отношения с «Фидес». По его словам, «настоящие преступники прячутся за юбками женщин».

В интервью YouTube-каналу Partizán Петер Мадьяр обвинил правительство в коррупции. Видео набрало миллионы просмотров. Позже Мадьяр опубликовал тайную аудиозапись разговора со своей бывшей женой-министром, где та признает, что окружение Орбана удаляло данные из следственных протоколов по коррупционным делам. В частности, речь шла о деле, связанном с госсекретарем венгерского минюста Палом Вельнером, который уволился в 2021 году.

Bernadett Szabo/Reuters

Публикация стала катализатором оппозиционной карьеры Мадьяра. В результате он возглавил Партию уважения и свободы «Тиса», которая на тот момент не вела активную деятельность, и за несколько месяцев превратил ее в главную оппозиционную силу. В июне 2024 года «Тиса» набрала почти 30% голосов на выборах в Европарламент, заняв второе место и разгромив остальную оппозицию.

Интересно Фамилия Мадьяр (венг. Magyar) переводится буквально как «венгр» или «венгерский». Она указывает на национальную принадлежность к мадьярам — так называет себя сам венгерский народ.

Идеологически «Тиса» позиционирует себя как правоцентристская, проевропейская и консервативная партия. Мадьяр обещает положить конец «мафиозному государству» Орбана, провести аудит расходования бюджета за прошлые годы, ужесточить борьбу с коррупцией и реформировать судебную систему. Он также планирует увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году и укрепить позиции Венгрии в западных альянсах.

Личная жизнь и скандалы

С 2006 по 2023 год Петер Мадьяр был женат на Юдит Варге — одной из самых заметных фигур в правительстве Виктора Орбана. С 2019 по 2024 год она занимала пост министра юстиции Венгрии. Долгое время их называли «золотой парой» венгерской консервативной элиты. В браке родилось трое сыновей.

В 2023 году супруги развелись со скандалом. Позже Варге заявила, что муж избивал ее и шантажировал тайной аудиозаписью.

«Я почувствовала, как пряжка его ремня ударила меня по спине. Я попыталась съежиться и ждала следующего удара, боясь, что он попадет мне в позвоночник, но не осмеливалась пошевелиться», — вспоминала Варга.

Olivier Matthys/AP

По ее словам, в тот момент она решила развестись с супругом, но он применял разные уловки и манипуляции, чтобы продолжать «затягивать ее в водоворот домашнего насилия».

Мадьяр категорически отрицал эти заявления, называя их частью кампании по дискредитации его как политика, и заявлял, что его бывшую жену используют против него в политических целях.

Последующие отношения политика — с дизайнером Эвелин Фогель — также завершились скандалом. Как говорил Мадьяр, девушка шантажировала его: она грозилась опубликовать разговоры «Тисы» и требовала €73 тыс. за молчание. В доказательство своих слов партийный лидер опубликовал разговор с экс-возлюбленной.

Помимо этого, Мадьяр утверждал, что Эвелин Фогель пыталась шантажировать его компрометирующей записью, которую он назвал «классическим компроматом российского типа». На видео пара вступила в интимные отношения, а на столе был замечен алкоголь и вещества, похожие на наркотики, к которым Мадьяр, по его словам, не прикасался. Политик заявлял, что его подставили спецслужбы, действовавшие по приказу Виктора Орбана. В связях с ними он подозревал и Фогель, но она всячески отрицала обвинения в свой адрес.

К слову В июне 2024 года Петер Мадьяр оказался в центре скандала в одном из клубов Будапешта. Неизвестный снимал Мадьяра на телефон, из-за чего председатель «Тисы», разозлившись, выхватил у мужчины гаджет и выкинул его в Дунай. Произошедшее он назвал провокацией. Прокуратура направила в Европарламент запрос о снятии с Мадьяра депутатского иммунитета, чтобы продолжить производство по данному эпизоду, ходатайство было отклонено, а Европарламент проголосовал за сохранение его неприкосновенности.

Отношение Мадьяра к России и позиция по Украине

Мадьяр не поддерживает дружеского настроя Орбана к России. После победы на выборах председатель «Тисы» заявил, что властям страны «придется сесть за стол переговоров» с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, общение вряд ли будет носить «дружеский» характер.

Кстати, в 2024 году Петер Мадьяр посещал Киев. Он называл Россию «агрессором», а Украину — «жертвой».

Новый премьер Венгрии также выступал за разблокировку европейских €90 млрд на оружие для Киева. При этом он заявлял, что его правительство не будет «проукраинским»: Мадьяр против ускоренного вступления Украины в ЕС и отправки венгерских военных в зону конфликта .

Виктор Орбан и Петер Мадьяр Reuters

Эксперты считают, что смена власти в Венгрии не окажет влияния на Россию. Как рассказал «Газете.Ru» глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, Брюссель со временем все равно найдет способ обойти венгерское вето по вопросам помощи Украине.

«Никаких революций не будет для нас. Собственно, Орбан не то чтобы прямо наш какой-то союзник, играющий принципиально важную роль [для России]. Это человек, по своим причинам занявший резко антиукраинскую и, соответственно, антибрюссельскую позицию», — уточнил Лукьянов.

Эксперт добавил, что упрямство Мадьяра по ряду вопросов, в том числе по части выделения денег Украине, осложнит жизнь европейскому истеблишменту.

Политолог-международник Тимофей Бордачев отметил, что победившему на выборах председателю партии «Тиса» сейчас стоит продолжать диалог с Россией. По словам эксперта, вряд ли с его стороны будет заметен какой-то радикализм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что результаты выборов в Венгрии не скажутся на развитии конфликта между РФ и Украиной. При этом он отметил, что Россия открыта к диалогу с новым правительством Венгрии. «Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. О взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу», — подчеркнул представитель Кремля.