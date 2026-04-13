На москвичку завели дело из-за кальяна на куличе

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбуждено в отношении жительницы Москвы, которая забила кальян на куличе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Следственными органами СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)», — сказано в сообщении.

Как выяснили правоохранители, инцидент произошел не позднее 13 апреля. Тогда фигурантка совершила в заведении на улице Сретенка публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, установили следователи. Свои действия она засняла на видео и выложила в соцсети.

Личность фигурантки оперативно установлена. В ближайшее время она будет доставлена на допрос. Расследование продолжается, заключили в ведомстве.

Поступок девушки вызвал волну гнева в сети. Telegram-канал SHOT выяснил, что девушку зовут Ксения, ей 27 лет. В Москве она работает кальянщицей. Ее анкета якобы есть на платформе OnlyFans, утверждает канал.

Ранее на москвичку завели дело за фото с перевернутым крестом между ног на фоне нижнего белья.