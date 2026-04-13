Пожар на Невском проспекте угрожает квартире матери Павла Дурова

Пожар на чердаке в историческом доме на Невском проспекте в Петербурге угрожает квартире матери Павла Дурова, которая находится под ним. Об этом пишет издание Life со ссылкой на SHOT.

«Загорелся чердак, расположенный непосредственно над квартирой Альбины Дуровой. Огонь охватил 600 квадратов», — говорится в сообщении.

До этого Главное управление МЧС по городу сообщило, что на чердаке шестиэтажного жилого дома на Невском проспекте произошел пожар. В ведомстве уточнили, что возгорание случилось в здании, размер которого составляет 30х40 метров. Изначально огонь распространился на чердаке на площади 100 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до 600 «квадратов».

К ликвидации пожара привлекли 22 единицы техники и 75 человек личного состава.

На данный момент возгорание локализовано, уточнили в МЧС. Сведений о пострадавших пока не поступало.

