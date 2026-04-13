Чердак загорелся в жилом доме в центре Петербурга

На Невском проспекте в Петербурге загорелся чердак жилого дома
На чердаке шестиэтажного жилого дома на Невском проспекте в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в здании, размер которого составляет 30х40 метров. Изначально огонь распространился на чердаке на площади 100 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до 600 «квадратов».

«К ликвидации пожара привлечено 22 единицы техники и 75 человек личного состава», — говорится в сообщении МЧС.

На данный момент возгорание локализовано, уточнили в МЧС. Сведений о пострадавших пока не поступало.

10 апреля на улице Станционной в Мытищах загорелась квартира в многоэтажном жилом доме. По данным МЧС, первые прибывшие пожарные установили, что загорелся балкон на 11-м этаже. Отмечалось, что жителей 11-13 этажей пришлось спасать с помощью подъемных кранов. При этом 20 человек эвакуировались самостоятельно.

Как писал Telegram-канал SHOT, перед пожаром в доме произошел сильный взрыв. Пламя перекинулось на три соседние квартиры, в том числе этажом выше.

Ранее пятилетний мальчик помог спасти семью во время пожара.

 
