В Госдуме рассказали о повышенных пенсиях в мае

В мае некоторые россияне получат повышенные пенсии. В том числе заметную прибавку начислят тем, кто в апреле отметил 80-летие – им удвоят фиксированную выплату, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

У отметивших 80-летний юбилей пенсионеров фиксированная часть пенсии вырастет с 9584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Также автоматически будет назначена надбавка на уход 1413,86 рубля.

«В сумме эта часть выплаты достигает 20 583,24 рубля без учёта районных коэффициентов и других надбавок», — отметил Говырин.

Такие же выплаты получат те, кому в апреле установили первую группу инвалидности, но прибавка по достижению 80 лет им не суммируется, добавил депутат. Кроме того, повышенные выплаты в мае начислят получателям соцпенсий – после индексации в апреле на 6,8% они вырастут до 9424,12 рубля. Надбавка на уход к пенсии по гособеспечению составит 1470,64 рубля.

Также повышенные выплаты начислят тем, кто в апреле оформил право на дополнительную выплату – например, пенсионеры, у которых на иждивении есть дети или другие нетрудоспособные члены семьи. В этом году на одного иждивенца платят 3194,90 рубля. Неработающие пенсионеры с сельским стажем не менее 30 лет получат доплату в размере 2396,17 рубля, обладателям северного стажа повысят фиксированную часть пенсии на 30-50% в зависимости от территории и стажа.

Депутат также напомнил, что в апреле повышаются доплаты бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации и отдельным работникам угольной промышленности. Также на увеличенные выплаты могут рассчитывать уволившиеся пенсионеры, которым полагается перерасчёт с учётом всех пропущенных индексаций.

До этого сообщалось, что средний размер пенсии более 30 тыс. рублей зафиксировали в 12 регионах. Так, в тройку регионов с самыми высокими показателями вошли Чукотский АО (41,9 тыс. рублей), Ненецкий АО (38,7 тыс. рублей) и Камчатский край (37,5 тыс. рублей). По данным Соцфонда, в целом средняя пенсия по всей России по состоянию на февраль текущего года равняется 25 261 рублю.

