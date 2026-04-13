Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Культура

Звезду «Постучись в мою дверь» снова проверят на запрещенные вещества

Прокуратура Турции запросила дополнительно проверить анализы актрисы Ханде Эрчел
handemiyy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Прокуратура Турции запросила дополнительное исследование анализов на запрещенные вещества актрисы Ханде Эрчел. Об этом сообщает издание Sabah.

По данным издания, в моче Эрчел нашли морфин и кодеин. Помимо подозрений на наркотики, это может свидетельствовать о применении лекарственных препаратов. К примеру, сильнодействующих, которые можно использовать только по рецепту.

Прокуратура направила запрос в специализированную судебную медицинскую экспертную комиссию для того, чтобы выяснить, являются ли указанные вещества лекарственными активными веществами. Анализы обнародуют в течение ближайших дней.

В марте звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел дала показания по делу о наркотиках.

В отношении актрисы был выписан ордер на арест, однако в это время она находилась за рубежом. О своем аресте артистка узнала из СМИ. Вернувшись в Турцию, она начала сотрудничать с правоохранительными органами.

В организме Эрчел не нашли никаких запрещенных или стимулирующих веществ. Исследование проводилось по образцам крови и волос актрисы. Девушка добровольно сдала все анализы. Артистка выпустила официальное заявление о том, что не употребляет наркотики.

Ранее в Турции задержали девять звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
