Звезду «Постучись в мою дверь» снова проверят на запрещенные вещества

Прокуратура Турции запросила дополнительное исследование анализов на запрещенные вещества актрисы Ханде Эрчел. Об этом сообщает издание Sabah.

По данным издания, в моче Эрчел нашли морфин и кодеин. Помимо подозрений на наркотики, это может свидетельствовать о применении лекарственных препаратов. К примеру, сильнодействующих, которые можно использовать только по рецепту.

Прокуратура направила запрос в специализированную судебную медицинскую экспертную комиссию для того, чтобы выяснить, являются ли указанные вещества лекарственными активными веществами. Анализы обнародуют в течение ближайших дней.

В марте звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел дала показания по делу о наркотиках.

В отношении актрисы был выписан ордер на арест, однако в это время она находилась за рубежом. О своем аресте артистка узнала из СМИ. Вернувшись в Турцию, она начала сотрудничать с правоохранительными органами.

В организме Эрчел не нашли никаких запрещенных или стимулирующих веществ. Исследование проводилось по образцам крови и волос актрисы. Девушка добровольно сдала все анализы. Артистка выпустила официальное заявление о том, что не употребляет наркотики.

Ранее в Турции задержали девять звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках.