В Госдуме объяснили, почему Кремль не поздравит Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Депутат Чепа: Россия не поздравит Мадьяра с победой, так как его поддерживал ЕС

Россия не поздравит победившего на выборах в Венгрии главу партии «Тиса» Петера Мадьяра, поскольку на него ставили Украина и Евросоюз. Такое предположение в комментарии «Газете.Ru» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это уже усмотрение руководителей, кто поздравляет, кто не поздравляет. Я не считаю, что это прямо настолько принципиально или непринципиально. Покажут действия. Мы не принимали столь [активного] участия в давлении на выборы. Мы понимаем, как вела себя Европа, как вела себя Украина, сколько денег вкачивали в эти выборы, какой был подкуп, это мы тоже хорошо знаем. Поэтому здесь надо учитывать все нюансы. Поэтому, наверное, мы себя поведем более скромно», — отметил он.

13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одержавший победу на выборах в Венгрии лидер оппозиции Петер Мадьяр не получит поздравление из Москвы.

«Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, это недружественная страна», — заявил представитель Кремля.

Ранее экспрет назвал последствия поражения Орбана на выборах в Венгрии.