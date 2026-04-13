Захарова сочла безумными слова Каллас о нападении РФ на другие страны в ХХ веке

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе пресс-конференции назвала безумными заявления главы евродипломатии Каи Каллас о нападении России на другие страны в ХХ веке. Ее слова приводит ТАСС.

«Это стало вообще ее главным, как она же говорит, нарративом о якобы нападении России в XX веке на 19 государств. Но мы же понимаем, о чем идет речь. О раскачивании сознания людей, намеренной подмене понятий», — отметила дипломат.

Захарова указала, что теперь в Европе чиновники «договорились до того, что Россия еще и на Африканском континенте нападала».

«Те граждане европейских стран, западных стран, к сожалению, и в других странах, регионах мира, которые не знают истории, этому начинают слепо верить», — подчеркнула она.

В апреле Каллас обвинила Россию в агрессии против 19 стран за последние сто лет. В ответ на это помощник президента РФ Юрий Ушаков предложил главе евродипломатии прислушаться к его совету и начать употреблять алкоголь. В Кремле с иронией отреагировали на заявление главы евродипломатии, связав его с «новыми открытиями эстонских историков». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что коллегам Каллас «нравится наслаждаться» ее позором. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что Каллас училась в плохой советской школе.