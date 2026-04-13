В Кремле высказались о перспективах контактов Путина и Мадьяра

Песков: в Кремле надеются, что контакты Путина и Мадьяра со временем состоятся

Контактов с лидером победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петером Мадьяром пока нет в графике президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Пока нет, но надеемся, они со временем состоятся», — сказал представитель Кремля.

Партия «Тиса», победившая на парламентских выборах в Венгрии, заявила о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Ее лидер Петер Мадьяр подчеркнул, что диалог с Москвой неизбежен, но не будет «дружеским».

Он также выразил надежду на снятие введенных Евросоюзом (ЕС) ограничительных мер против России после того, как будет завершен конфликт на Украине. Мадьяр добавил, что Венгрия не прекратит покупать нефть у России.

Вместе с тем Мадьяр пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее Мадьяр обвинил Сийярто в уничтожении документов о санкциях.