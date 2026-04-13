В Москве задержали фуру, на которой мошенники хотели похитить груз на 9 млн рублей

В Москве правоохранители задержали большегруз, на котором дистанционные мошенники из Украины пытались похитить более тысячи бух медного провода стоимостью около 9 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

«Продукцию пытались похитить дистанционным путем мошенники из-за рубежа, используя подложные сопроводительные документы. Предварительно установлено, что продукция была похищена у предприятия-производителя в г. Екатеринбурге. В совершении преступления подозреваются лица, которые находятся на территории Украины и действуют обманом в сети Интернет», – отметила Волк.

По ее словам, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также устанавливаются все участники преступления.

В МВД РФ предупредили, что преступники делают заказы товаров через социальные сети и мессенджеры, при этом платить они не собираются. Злоумышленники подделывают договоры и сопроводительные документы, а затем похищают полученный груз.

Ранее ДТП парализовало МКАД.

 
Теперь вы знаете
Чайковский, Кало, Бибер и другие: 7 известных людей, которых могли бы спасти или защитить прививки
