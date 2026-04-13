США начинают блокаду Ормузского пролива

США начали блокаду Ормузского пролива после провальных переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде. Об этом сообщают РИА Новости.

Как отмечается в публикации, блокада «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов» началась в 17.00 мск 13 апреля. Речь идет о портах в Персидском и Оманском заливах, которые между собой соединяет Ормузский пролив.

12 апреля в США заявили, что начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Предполагается, что американский флот начнет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины.

В Тегеране же пообещали, что если иранские порты будут под угрозой, то ни один порт в Персидском заливе не останется в безопасности.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Ранее судовладельцы начали отменять рейсы через Ормузский пролив на фоне угроз США.