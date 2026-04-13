«Прокачать мозг с помощью правильной рыбы»: диетолог рассказала, как школьникам сдать ЕГЭ

Включение в рацион некоторых продуктов улучшает память, а также скорость мышления и устойчивость к стрессу. Поэтому они могут помочь улучшить работу мозга школьников перед экзаменами, рассказала РИА Новости врач-диетолог Наталья Мизинова.

«Сардины, печень трески и минтай – природные помощники школьников, которые улучшают память, скорость мышления и устойчивость к стрессу», — сказала врач.

По информации медика, Омега-3 из сардин за 6-8 недель полностью обновляет оболочки нервных клеток, поэтому сигналы между нейронами проходят лучше. Кроме того, витамин D из печени трески накапливается в крови до нужного уровня и помогает удерживать информацию в памяти. Баланс селена с йодом, содержащийся в минтае, снижает уровень гормона стресса кортизола.

«Можно буквально «прокачать» мозг с помощью правильной рыбы», — резюмировала Мизинова.

Таким образом, можно за несколько недель не только подготовиться к ЕГЭ, усвоив материал, но и улучшить состояние организма, считает врач.

