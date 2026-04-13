Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

«Прокачать мозг с помощью правильной рыбы»: диетолог рассказала, как школьникам сдать ЕГЭ

Brent Hofacker/Shutterstock/FOTODOM

Включение в рацион некоторых продуктов улучшает память, а также скорость мышления и устойчивость к стрессу. Поэтому они могут помочь улучшить работу мозга школьников перед экзаменами, рассказала РИА Новости врач-диетолог Наталья Мизинова.

«Сардины, печень трески и минтай – природные помощники школьников, которые улучшают память, скорость мышления и устойчивость к стрессу», — сказала врач.

По информации медика, Омега-3 из сардин за 6-8 недель полностью обновляет оболочки нервных клеток, поэтому сигналы между нейронами проходят лучше. Кроме того, витамин D из печени трески накапливается в крови до нужного уровня и помогает удерживать информацию в памяти. Баланс селена с йодом, содержащийся в минтае, снижает уровень гормона стресса кортизола.

«Можно буквально «прокачать» мозг с помощью правильной рыбы», — резюмировала Мизинова.

Таким образом, можно за несколько недель не только подготовиться к ЕГЭ, усвоив материал, но и улучшить состояние организма, считает врач.

Ранее врач перечислила продукты, которые должны быть в рационе после 60 лет.

 
Теперь вы знаете
Чайковский, Кало, Бибер и другие: 7 известных людей, которых могли бы спасти или защитить прививки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
