В Госдуме напомнили, что детей могут привлекать к труду без согласия родителей

Действующее законодательство уже позволяет привлекать школьников к общественно полезному труду без согласия родителей. Об этом напомнил депутат Госдумы Сергей Колунов, пишет ТАСС.

Он отметил, что еще в 2023 году был разработан и принят закон «Об образовании», в котором закреплена обязанность школьников трудиться.

«Учащиеся могут быть привлечены к уборке в классах, посадке деревьев на школьной территории и помощи в библиотеке, но только если это предусмотрено образовательной программой», — сказал он.

До этого депутаты думской фракции «Новые люди» предложили включить консультации психолога в ежегодные медосмотры в школах. Соответствующее письмо было направлено министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. По мнению авторов инициативы, реализация подобного решения позволит обеспечить равный доступ к раннему выявлению психологических рисков у детей.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова призвала увеличивать в школах число психологов, которые бы фиксировали у трудных подростков агрессию на ранней стадии.

Ранее психолог объяснила родителям, как защитить ребенка от травли в детском саду и школе.

 
Чайковский, Кало, Бибер и другие: 7 известных людей, которых могли бы спасти или защитить прививки
