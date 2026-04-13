Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Защита экс-супруга Лерчек подаст апелляцию на приговор

РИА Новости: адвокат Артема Чекалина анонсировал обжалование приговора
Владимир Астапкович/РИА Новости

Защита приговоренного к семи годам колонии бывшего мужа блогера Лерчек Артема Чекалина намерена обжаловать решение Гагаринского райсуда Москвы. Об этом РИА Новости заявил его адвокат Сергей Гуров.

По его словам, осужденный по-прежнему настаивает на своей невиновности в отмывании денег, признавая при этом, что нарушил российское законодательство о налогообложении.

«Он признал вину в части уклонения от уплаты налогов, но он эту ошибку осознал и сразу выплатил штраф, пени… На данном этапе нам не удалось убедить суд, но мы не опускаем руки и будем обжаловать», — поделился защитник экс-супруга Лерчек.

13 апреля Артема Чекалина признали виновным в незаконном выводе в ОАЭ более 250 млн рублей прибыли от интернет-марафонов, которые проводила его бывшая жена Валерия Чекалина. Он приговорен к семи годам колонии общего режима и уплате штрафа в размере 194,5 млн рублей. О намерении осужденного обжаловать приговор заявил и его брат.

Проходивший по тому же делу бизнес-партнер Чекалиных Роман Вишняк получил 2,5 года колонии. Сама Чекалина тоже обвиняется в выводе денег за границу по поддельным документам, но ее уголовное дело приостановили в связи с диагностированным онкологическим заболеванием.

Ранее адвокат Жорин оценил шансы Чекалина обжаловать приговор.

 
Теперь вы знаете
Чайковский, Кало, Бибер и другие: 7 известных людей, которых могли бы спасти или защитить прививки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!