Защита экс-супруга Лерчек подаст апелляцию на приговор

Защита приговоренного к семи годам колонии бывшего мужа блогера Лерчек Артема Чекалина намерена обжаловать решение Гагаринского райсуда Москвы. Об этом РИА Новости заявил его адвокат Сергей Гуров.

По его словам, осужденный по-прежнему настаивает на своей невиновности в отмывании денег, признавая при этом, что нарушил российское законодательство о налогообложении.

«Он признал вину в части уклонения от уплаты налогов, но он эту ошибку осознал и сразу выплатил штраф, пени… На данном этапе нам не удалось убедить суд, но мы не опускаем руки и будем обжаловать», — поделился защитник экс-супруга Лерчек.

13 апреля Артема Чекалина признали виновным в незаконном выводе в ОАЭ более 250 млн рублей прибыли от интернет-марафонов, которые проводила его бывшая жена Валерия Чекалина. Он приговорен к семи годам колонии общего режима и уплате штрафа в размере 194,5 млн рублей. О намерении осужденного обжаловать приговор заявил и его брат.

Проходивший по тому же делу бизнес-партнер Чекалиных Роман Вишняк получил 2,5 года колонии. Сама Чекалина тоже обвиняется в выводе денег за границу по поддельным документам, но ее уголовное дело приостановили в связи с диагностированным онкологическим заболеванием.

Ранее адвокат Жорин оценил шансы Чекалина обжаловать приговор.