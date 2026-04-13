Сергей Рост пожаловался на привередливость Галустяна: «Хотел его даже побить»

Актер Сергей Рост: Артур Ваха тащил Галустяну чемодан с российской водой на съемки в Индию
Актер и комик Сергей Рост рассказал, что его коллега Михаил Галустян оказался очень привередливым на съемочной площадке фильма «Королек моей любви». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

По словам Роста, Галустян пил на площадке воду исключительно российской марки «Байкал». Съемки проходили в Индии, а артист отказывался играть без своей любимой воды. Из-за этого продюсеры нагружали других артистов и сотрудников, чтобы провести в Индию большое количество бутылок.

Рост отметил, что его другу Артуру Вахе, который сыграл главного злодея в проекте, пришлось тащить огромный чемодан с водой.

«Ему сказали – вот чемодан, там очень важные вещи, без них съемки могут приостановиться. Он решил, что там какие-то объективы для камер – общий вес был около 50 килограммов. Артур тащил этот чемодан до Индии через несколько городов, летел с пересадками. Открывает, а там этот «Байкал» лежит! Как он злился на Галустяна! Хотел его даже побить! И когда они встретились, Галустян, не зная об этом, просто говорит ему: «Я – Миша Галустян!», а он смотрит на него и говорит: «А я – Байкал!» — рассказал Рост.

Ранее Волочкова раскрыла свой райдер.

 
Теперь вы знаете
Чайковский, Кало, Бибер и другие: 7 известных людей, которых могли бы спасти или защитить прививки
