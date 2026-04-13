Глава МИД Ирана раскрыл, почему переговоры с США провалились

Арагчи: США постоянно меняли свою позицию в ходе переговоров, что помешало сделке
США постоянно меняли свою позицию в ходе переговоров с Ираном, что помешало достичь сделки. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщили в МИД страны.

«Несмотря на прогресс в ходе переговоров по значительной части вопросов, США из-за своего максималистского подхода и постоянной перемены требований помешали выработке соглашения», — сказал он.

Накануне в Исламабаде прошел первый раунд переговоров между представителями США и Ирана. Стороны не смогли прийти к согласию. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако иранская сторона отказалась принять условия.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость углеводородов продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что ему все равно, вернется ли Иран к переговорам с США.

 
