«Это нелепо»: Трамп раскритиковал огромные траты НАТО на защиту от России

Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике НАТО, назвав нелепыми огромные траты альянса на противостояние российской угрозе. Поводом для резких высказываний стал отказ европейских стран оказать США помощь в военном конфликте с Ираном. В ЕС к критике Трампа относятся серьезно и строят планы по укреплению собственной обороны без опоры на Вашингтон. При этом ссора Трампа с европейцами может быть не на руку России, поскольку на ее фоне США могут передислоцировать размещенные в Европе войска ближе к ее границам.

В ходе общения с журналистами на авиабазе «Эндрюс» президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал НАТО и подверг сомнению необходимость крупных трат на нужды альянса ради защиты Европы от «российской угрозы».

«Знаете, мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России! Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — сказал глава Белого дома, обещая, что траты США на организацию будут подвергнуты «очень серьезному пересмотру».

12 апреля в прямом эфире Fox News Трамп назвал НАТО «позорной организацией» за решения, принятые во время конфликта с Ираном.

«Я это говорил на протяжении 25 лет: они нам не помогали, и они нам не помогут [в случае необходимости в будущем]», — отметил глава Белого дома.

Отдельной критики в этом контексте удостоились Великобритания и Германия. В частности, Трамп напомнил о недавних заявлениях канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что война с Ираном «не является делом НАТО». Комментируя это, американский лидер напомнил, что «мы помогли им с Украиной».

В начале апреля президент США заявил, что всерьез задумался о выходе из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана. Он также обещал, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если альянс откажется помогать США в деблокировании Ормузского пролива.

Проблема не только в Иране Отношения между Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом стали явно обостряться с начала 2026 года, когда Трамп в очередной раз заявил о притязаниях на Гренландию — и многие европейские политики поняли, что это уже не предвыборная риторика. В январе 2026 года, еще не вступив в должность, Трамп заявил, что Дания, возможно, не имеет законного права на Гренландию, а в марте он подтвердил эту мысль, допустив аннексию острова. «Все это началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее давать, и я сказал: «До свидания», — сказал Трамп 6 апреля, комментируя разногласия с европейцами.

В НАТО при этом до сих пор считают Россию самой серьезной и прямой угрозой стабильности и миру в Евро-Атлантическом регионе. Об этом говорится в опубликованном в конце марта докладе генсека альянса Марка Рютте. При этом в Кремле неоднократно повторяли, что Россия не планирует «вторжения» в Европу, а подобные слухи используются для «выбивания денег» из налогоплательщиков в западных странах.

Европейцы объединяются

Европейские страны воспринимают высказывания Трампа относительно НАТО всерьез. Как пишет Politico, « лидеры стран ЕС и представители оборонных ведомств начали готовиться к тому, что Америка выйдет из альянса ».

«Совершенно очевидно, что НАТО уже разваливается», — заявил неназванный дипломат ЕС, добавив, что Европа должна срочно укреплять собственную оборону.

Поводом для таких выводов стала и прошедшая в конце марта неформальная встреча представителей десяти европейских стран в Финляндии.

«Все они сошлись во мнении, что поток оскорблений Трампа в социальных сетях — это плохо, и ситуация только ухудшается», — отмечает издание.

Один их присутствовавших на встрече чиновников рассказал, что, с точки зрения лидеров ЕС, большинство европейцев не были проинформированы заранее об атаке США и Израиля на Иран, а «Персидский залив не имеет никакого отношения к НАТО». При этом возникающие с Вашингтоном разногласия оказывают на европейские страны объединяющее воздействие.

Некоторые из собеседников Politico высказывались прямо, заявляя, что «Трамп разрушил трансатлантические отношения» и «объединил Европу против этой войны».

На этом фоне Евросоюз активизировал подготовку собственных оборонных планов без учета возможной помощи США.

«Не в интересах России»

В комментарии для «Газеты.Ru» политолог-американист Григорий Ярыгин отметил, что в рамках критики НАТО президент Трамп может передислоцировать размещенные в Европе американские войска ближе к границам России.

«Не все страны члены НАТО провинились в глазах Дональда Трампа. Не провинились как раз те, которые находятся ближе всего к России», — сказал он.

По мнению Ярыгина, при Трампе США останутся в НАТО, поскольку при экс-президенте Джо Байдене были приняты законодательные акты, которые не позволяют президенту без решения конгресса выйти из альянса. Но сокращение финансирования возможно.

«Если сократится финансирование со стороны Соединенных Штатов, НАТО просто переждет этот момент. По крайней мере, до следующих выборов. Что, собственно, европейцы и делают. Однако [Трамп] может переместить войска из одной страны в другую», — отметил Ярыгин.

По мнению эксперта, такой вариант развития событий — не в интересах России.