Мадьяр сказал, что первым Путину не позвонит

Глава победившей на выборах в парламент Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что в случае звонка от президента России Владимира Путина, ответит, но сам звонить российскому лидеру не собирается. Его слова передает РИА Новости.

«Если Владимир Путин позвонит, я отвечу на звонок, хотя я не думаю, что это будет необходимо. Сам я ему звонить не буду», — сказал Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не поздравит Мадьяра с победой на парламентских выборах, так как Венгрия не является для России дружественной страной. Он также отметил, что Россия уважает выбор избирателей и открыта к диалогу с новым правительством Венгрии, которое будет сформировано по итогам состоявшихся выборов.

12 апреля прошли выборы в парламент Венгрии. Согласно данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра значительно опережает партию «Фидес» Виктора Орбана. По информации комиссии, «Тиса» получит 138 из 199 мандатов, что дает ей конституционное большинство. За второе место борется «Фидес», которая, по прогнозам, получит 55 мандатов.

Ранее Мадьяр поблагодарил Москву за готовность работать с новым правительством Венгрии.

 
